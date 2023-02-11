Врач пожаловался на поведение пожилых пациентов

По словам медика, пенсионеры часто совершают одинаковые ошибки

Врач-терапевт Алексей Хухрев утверждает, что больные пожилого возраста довольно периодически ведут себя похожим образом. Они ведут себя непозволительно для своих лет, из-за чего их проблемы со здоровьем только прогрессируют.

По его словам, пенсионеры совершают две распространенные ошибки: они ведут себя словно молодые и не меняют привычки, либо, напротив, слишком себя натружают, а также не прислушиваются к советам медиков. Такой пациент ест что попало, не принимает лекарства на регулярной основе, и в целом относится к своему здоровью по-варварски.

"А потом удивляется, почему у него здесь болит, там болит, но виноват в основном исключительно он", – говорит врач.

Другая ошибка – бесконтрольный прием препаратов. К примеру, пенсионер может сам себе назначить какой-то препарат для лечения давления, начинает принимать все что лежит под рукой, а потом жалуется, что ему стало хуже.

Терапевт заявил, что для поддержания качества жизни в пожилом возрасте в свое здоровье надо вкладываться. Для этого требуется хотя бы выработать правильные привычки, иметь адекватную физнагрузку и высыпаться.