Раскрыта неожиданная опасность лаврового листа

Раскрыта неожиданная опасность лаврового листа
Фото: unsplash.com
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Его не стоит употреблять двум категориям пациентов

Популярная в кулинарии приправа из лаврового листа россиянами используется во многих блюдах – его кладут в супы, вторые блюда, соленья. Известно, что у растения есть масса полезных свойств, однако некоторые из них могут быть вредными для определенной категории граждан. Об этом рассказал врач-физиотерапевт Андрей Степенский.

К полезным свойствам лаврового листа можно отнести его способность дезинфицировать, убивать мелких паразитов, помогать при кожных болезнях, снимая зуд и воспаление. Иногда отвары из специи используют, чтобы избавиться от нервных тиков или боли в суставах. Для этого лавр настаивают в масле, которым после растирают больные части тела.

Тем не менее, некоторым людям нужно относиться к лавровому листу с осторожностью. Это касается беременных и тех, кто страдает от болезней ЖКТ. Первой категории людей употреблять его можно, но в ограниченном количестве, а второй – запрещено, поскольку обилие эфирных масел в продукте сказывается на состоянии слизистых.

Медик посоветовал при использовании лекарственных растений советоваться с лечащим врачом. Это касается также приема средств для профилактики болезней.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
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