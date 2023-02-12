Ученые нашли связь между использованием духов и развитием диабета

Опасность сохраняется только для белых женщин

Специалисты Мичинаского университета провели исследование воздействия некоторых химических веществ на здоровье человека. По их словам, вещества, которые есть в парфюме и пластике, могут приводит к развитию болезней эндокринной системы, в том числе и сахарному диабету.

В своем исследовании они провели наблюдение за 1,3 тыс женщин – их изучали в течение шести лет, чтобы узнать, воздействуют ли как-то фталаты на их организм. Как правило, это вещество используется в духах, косметике и игрушках.

Ученые установили, что помимо снижения фертильности, у 5% наблюдаемых был найден сахарный диабет. Те, кто подвергался более серьезному воздействию химикатов, заболевали с наибольшей вероятностью. Такая закономерность касалась только белых женщин, на азиатох и чернокожих вещество такого влияния не оказывало.

Исследователи пришли к выводу, что ежедневное воздействие фталатов на человека оказывает негативное влияние и способно подорвать здоровье.