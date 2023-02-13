Почему жизнь без секса вредит мужчинам

Опытный уролог расставил все точки над i

Как известно, многие мужчины придают огромную важность сексуальным отношениям. Некоторые представительницы прекрасного пола связывают это с излишней похотливостью "самцов". Однако опытный врач-уролог Валентин Седуков объяснил, что долгое воздержание действительно может самым губительным образом сказаться на здоровье мужчины.



Специалист утверждает, что нельзя пренебрегать этой сферой жизни взрослого человека. Регулярные интимные отношения с любимой женщиной помогают укрепить здоровье и выравнивают эмоциональный фон. А вот отсутствие секса может привести к серьезным недугам.



В первую очередь, Седуков обратил внимание на риск появления камней в простоте из-за застоя жидкости. Такой недуг можно вылечить, но он принесет немало печалей пациенту. Также возможно воспаление придатков яичек. Эта болезнь вызывает сильные рези и заметно снижает качество жизни.



К слову, эксперт также добавил, что отсутствие у мужчины влечения к любовным утехам может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме. В этой сфере главное – обнаружить проблему на ранней стадии и обратиться к медицинскому специалисту.

