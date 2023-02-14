До туалета не добежишь: названо неожиданное свойство компота

Добавление некоторых ягод может приводить к неприятным результатам

Компот считается крайне полезной альтернативой газировкам и пакетированным сокам, ведь он делается в доммашних условиях и из натуральных продуктов. Однако специалисты предупреждают, что напиток не настолько безвреден, как кажется. Врач-диетолог Екатерина Стаценко рассказала о свойствах компота, о которых многие не догадываются.

Медик пояснила, что в напитке содержится больше количество активных веществ. Если его приготавливать из кислых ягод, то пациенты с проблемами с ЖКТ начнут испытывать дискомфорт различного рода. Это связано с наличием в нем агрессивных органических кислот, которые при избытке способны привести к болям в животе, коликам и даже сильнейшей диарее.

Также отвар из некоторых ягод нежелателен людям, которые страдают дисфункции печени, гастрита, колита или язвы. В таком случае под запретом ежевика, вишня, крыжовник, клюква и красная смородина.

Для максимальной полезности компота врач посоветовала класть компоненты в уже кипяющу воду – это позволит сохранить максимум полезных свойств фруктов и ягод. По ее словам, лучше добавлять в него поменьше сахара, поскольку это сделает напиток полезнее.