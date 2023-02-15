Существует ли интимная жизнь после удаления матки: ответила гинеколог

Существует ли интимная жизнь после удаления матки: ответила гинеколог
Фото: Christophe Gateau/www.globallookpress.com
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В современной медицине возможно практически все

Интимная жизнь не прекращается даже после такой серьезной операции, как удаление матки. Потребуется, правда, более пары месяцев на восстановление. Акушер-гинеколог указала, что главный вред будет заключаться в психологическом эффекте – он первое время может омрачать сексуальную жизнь. Правда, в том случае, если женщина более не планировала с половинкой беременность.

Половая активность сохраняется на том же уровне. В конце-концов, она независима от матки – критичное значение в этом случае имеет сохранение работы яичников.

"Переводя на русский язык, слово "либидо" – это присутствие или отсутствие яичников, и даже если их нет, то существуют способы гормональной коррекции сегодня в медицине, которая удерживает уровень сексуального влечения и функционирования женщины в общем и в целом в нормальном состоянии. Максимально приближенном к тому, если бы она не была прооперирована", – пояснила специалист в интервью для "Пятого канала".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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