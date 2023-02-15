Какие продукты укрепляют сосуды пожилых людей

Какие продукты укрепляют сосуды пожилых людей
Фото: unsplash.com
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Нужно выбирать фрукты, богатые витамином C

Питание оказывает серьезное влияние на человеческое здоровье. Особенно это становится заметно в пожилом возрасте, когда накапливатся большое количество болезней. Часто у людей в годах начинают проявлятся проблемы с артериальным давлением. Специалисты связывают это в том числе и состоянием сосудов, которые неминуемо изнашиваются. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как продукты помогут их укрепить.

По словам специалиста, лучше всего укрепляет сосуды витамин C. Он в больших количествах содержится в яблоках, различных цитрусовых, квашеной капусте и ягодах. Помимо прочего, в этих продуктах есть рутин и кверцетин, которые также благоприятно сказываются на сосудистом здоровье. 

"Для улучшения кровотока еще очень хороши ягоды типа малины, ежевики и клубники. Они содержат природные салицилаты", – рассказал врач.

Гинзбург пояснил, что эти вещества мешают слипанию крови, а это, в свою очередь, нормализует кровоток в капилярах.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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