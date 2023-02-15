Доктор Мясников назвал главные причины головокружения

Доктор Мясников назвал главные причины головокружения
Фото: t.me/ladysmedia
Просто так в организме ничего не происходит

Телетерапевт Александр Мясников рассказал о причинах такого неприятного эффекта, как головокружение. Под последним, справедливо указал медик, понимается практически все подряд.

Поэтому нужно отделять одни причины нарушения от другого – теледоктор имеет в виду "иллюзорное" головокружение, при котором человек испытывает ощущение потери координации, что нередко может сопровождаться тошнотой, проблемами с глазами, головной болью.

Мясников рекомендует обращаться к отоларингологу – нередко причины заключаются во внутреннем ухе. Что касается образа жизни, он должен исключать курение и сладкое.

"При болезни Меньера в полости внутреннего уха скапливается избыточное количество жидкости, что тоже может провоцировать головокружение. Если голова часто кружится, проблема с головой другого порядка. Либо у вас настолько частые приступы, что вам кажется, что они постоянные", – считает эксперт.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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