Онколог назвал главный источник рака в организме

Онколог назвал главный источник рака в организме
Paul Williams/www.globallookpress.com
Все начинается с еды

В большинстве случаев рак ассоциируется с воздействием канцерогена. Основной фактор – питание, указывает онколог Иван Карасев.

Специалист отмечает, что из-за избытка, равно как и дефицита веществ в пище происходит нарушение обмена веществ, что изменяет работу органов и повышает риск развития недоброкачественных новообразований.

Несбалансированное питание – явление весьма опасное. Опухоль может возникнуть из-за дозы канцерогена, несущественной и безвредной при полноценном питании.

Поэтому жизненно необходимо питаться здоровой едой. Красная зона – это продукты, которые выращивали с помощью пестицидов и минеральных удобрений, а также мясо птицы или скота, выращенного на антибиотиках и гормонах. Да и предки не знали таких масштабов употребления сахара, маргарина, промышленных консервов, ГМО и быстрого питания.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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