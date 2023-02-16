Онколог назвал главный источник рака в организме

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В большинстве случаев рак ассоциируется с воздействием канцерогена. Основной фактор – питание, указывает онколог Иван Карасев.
Специалист отмечает, что из-за избытка, равно как и дефицита веществ в пище происходит нарушение обмена веществ, что изменяет работу органов и повышает риск развития недоброкачественных новообразований.
Несбалансированное питание – явление весьма опасное. Опухоль может возникнуть из-за дозы канцерогена, несущественной и безвредной при полноценном питании.
Поэтому жизненно необходимо питаться здоровой едой. Красная зона – это продукты, которые выращивали с помощью пестицидов и минеральных удобрений, а также мясо птицы или скота, выращенного на антибиотиках и гормонах. Да и предки не знали таких масштабов употребления сахара, маргарина, промышленных консервов, ГМО и быстрого питания.
Украинцы хорошо закрепились в центре Херсонщины