Доктор Мясников предостерег россиян от опасного метода похудения перед летом

Доктор Мясников предостерег россиян от опасного метода похудения перед летом
Фото: соцсети
Особенности гормонального обмена никто не отменял

Телетерапевт Александр Мясников заявил, что резкое похудение перед пляжным сезоном вредит здоровью – по словам доктора, задачи нужно распределять правильно. Потому что резкая смена внутренней конституции тела сравнима с экстремальными изменениями.

"Это будет только большой вред вашему здоровью, не говоря о том, что очень скоро вы вернетесь к такому же состоянию", – указал Мясников.

Специалист напомнил, что для аппетита и энергообмена необходима определенная гормональная система. Если же повышенное жировое содержание наблюдается у человека довольно давно, система считает это вполне нормальной ситуацией.

"Вы, стараясь похудеть, скинете сколько-то там, но дальше гормоны будут считать, что пришла беда, нас не кормят, и они будут понижать энергообмен, повышать ваш аппетит, с тем, чтобы сохранить то, что есть", – объяснил специалист.

Поэтому для правильного похудения нужны изменения гормональной системы – ее необходимо обманывать. А за три месяца для этого потребуется сбросить лишь 5% от текущей массы тела.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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