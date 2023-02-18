Доктор Мясников предостерег россиян от опасного метода похудения перед летом

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Телетерапевт Александр Мясников заявил, что резкое похудение перед пляжным сезоном вредит здоровью – по словам доктора, задачи нужно распределять правильно. Потому что резкая смена внутренней конституции тела сравнима с экстремальными изменениями.
"Это будет только большой вред вашему здоровью, не говоря о том, что очень скоро вы вернетесь к такому же состоянию", – указал Мясников.
Специалист напомнил, что для аппетита и энергообмена необходима определенная гормональная система. Если же повышенное жировое содержание наблюдается у человека довольно давно, система считает это вполне нормальной ситуацией.
"Вы, стараясь похудеть, скинете сколько-то там, но дальше гормоны будут считать, что пришла беда, нас не кормят, и они будут понижать энергообмен, повышать ваш аппетит, с тем, чтобы сохранить то, что есть", – объяснил специалист.
Поэтому для правильного похудения нужны изменения гормональной системы – ее необходимо обманывать. А за три месяца для этого потребуется сбросить лишь 5% от текущей массы тела.
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