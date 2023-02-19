В Белом доме разразился скандал из-за больной психики Байдена

В Белом доме разразился скандал из-за больной психики Байдена
Джо Байден. Фото: White House/www.globallookpress.com
Бывший врач Трампа призывает власти раскрыть народу правду

Экс-медик Белого дома Ронни Джексон призвал американскую администрацию прекратить скрывать от общественности  информацию о здоровье президента Джо Байдена после того, как Белый дом объявил о хорошем состоянии главы государства по итогам прохождения медобследования лидером.

Джексон утверждает, что отчет о состоянии Байдена нацелен на сокрытие реального положения вещей, однако подавляющее большинство американцев видят, в каком состоянии находится психика действующего государственного лидера.

"В отчете совершенно отсутствует упоминание об ухудшении его психического здоровья. Я отправил в Белый дом несколько писем с требованием о прохождении Байденом когнитивного теста. Однако ни одно письмо даже не было рассмотрено. Все замечают, что происходит то, что не должно происходить. Правду необходимо раскрыть", – заявил Джексон.

В служебной записке действующего врача Белого дома Кевина О'Коннора, однако, утверждается, что Байден по-прежнему сохраняет здоровье, достаточное для выполнения должностных обязанностей на посту президента.

Ранее Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена являются угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов – особые опасения у медика вызвало неадекватное поведение президента.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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