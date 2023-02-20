Россиянам перечислили главные симптомы нарушения обмена веществ

Все начинается с вредных привычек

Медик Ольга Малиновская перечислила основные признаки, свидетельствующие о нарушении обмена веществ. По словам специалиста, плохой метаболизм может передаваться как по наследству, так и быть приобретенным.

"Симптомы могут быть неспецифичными, например, сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, перепады настроения", – указала специалист.

У женщин такой недуг встречается чаще, чем у мужчин. Из-за снижения функциональности щитовидной железы – гипотериоза – наблюдается сильная усталость, набор массы, подавленность и вечное ощущение холода. Человек все списывает на стресс или недосып. А помочь тут может только эндокринолог.

Инсулинорезистентность – другое распространное нарушение обмена веществ – приводит к набору лишней массы, чрезмерному аппетиту и повышению артериального давления. Клетки уже невосприимчивы к инсулину, сахар в крови растет.