Доктор Мясников раскрыл причину неожиданной потери вкуса и обоняния

Медик советует пройти тест на ковид

Телетерапевт Александр Мясников раскрыл причины неожиданной пропажи обоняния и вкуса, указав, что всем с подобной симптоматикой необходимо пройти тест на коронавирус – известно, что из-за него рецепторы попросту не работают.

Медицинская практика, указывает Мясников, не так часто предполагает наличие сразу двух подобных симптомов – нередки случаи, когда вкусовые рецепторы снижены, а кислые продукты ощущаются как горькие. Подобные изменения могут произойти как за день, так и за неделю.

Причина же заключается в недостатке витамина В12, а также диабета, проблем с нервами. Поэтому, при отрицательном тесте на ковид, необходимо обратиться к медикам.