Собянин рассказал о росте самозанятых в Москве благодаря простоте процедур оформления

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В 2022 году число самозанятых в Москве увеличилось на 42 процента. Горожан, желающих работать на себя, стало на 365 тысяч человек больше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Прирост количества самозанятых происходит в том числе за счет определенного налогового режима. Он стал популярным благодаря простой и удобной системе регистрации, отсутствию отчетности и низким налоговым ставкам.
"Самозанятые в Москве чаще всего заняты в пассажирских перевозках, доставке, сдаче квартир в аренду, рекламе, строительстве. Среди них также много талантливых людей, которые работают, занимаясь своим творческим хобби: художники, плотники, аниматоры и прочие", – указал мэр Москвы.
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