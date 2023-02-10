Собянин рассказал о росте самозанятых в Москве благодаря простоте процедур оформления

Собянин рассказал о росте самозанятых в Москве благодаря простоте процедур оформления
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Желающих работать на себя горожан стало на 365 тысяч больше

В 2022 году число самозанятых в Москве увеличилось на 42 процента. Горожан, желающих работать на себя, стало на 365 тысяч человек больше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Прирост количества самозанятых происходит в том числе за счет определенного налогового режима. Он стал популярным благодаря простой и удобной системе регистрации, отсутствию отчетности и  низким налоговым ставкам.

"Самозанятые в Москве чаще всего заняты в пассажирских перевозках, доставке, сдаче квартир в аренду, рекламе, строительстве. Среди них также много талантливых людей, которые работают, занимаясь своим творческим хобби: художники, плотники, аниматоры и прочие", – указал мэр Москвы.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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