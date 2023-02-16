Уличный фестиваль "Московская масленица" пройдет с 17 по 26 февраля - Собянин

Уличный фестиваль "Московская масленица" пройдет с 17 по 26 февраля - Собянин
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Москвичей и гостей столицы ждет увлекательная программа и 50 видов блинов на любой вкус

Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль "Московская масленица". Он пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках, расположенных в разных районах столицы.

Гости фестиваля смогут отведать как традиционные русские блины, так и мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины, безглютеновые, шпинатные – более 50 видов любимого лакомства можно будет попробовать на фестивальных площадках. Помимо блинов, будет представлен широкий выбор сыров, деликатесов из мяса и рыбы – каждый найдет угощение на свой вкус.

Желающие научиться готовить блины смогут посетить мастер-классы и кулинарные шоу. Дополнят праздничную атмосферу выступления народных ансамблей и фольклорные постановки.

"Приглашаю вас, друзья, на фестивальные площадки в центре и округах. Пусть наступление весны принесет вам радость и добро",

– написал Сергей Собянин в своем блоге. Он также отметил, что на фестивальных площадках будет организован сбор вещей и писем для участников специальной военной операции.

Посмотреть программу фестиваля и адреса площадок можно на сайте "Московских сезонов".

Ранее Сергей Собянин рассказал, сколько денег в бюджет Москвы поступает от туризма.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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