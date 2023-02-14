Сергей Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

Сергей Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве
Фото: mos.ru
В день всех влюбленных в столице поженятся 400 пар

В День всех влюбленных в Москве поженятся больше 400 пар. Им доступны локации в более чем 30 площадках в рамках проекта "Новые адреса счастья", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В проект вовлечено в полтора раза больше площадок, чем в прошлом году. В 2022-м популярность выездных регистраций возросла на 40%. Наиболее популярные локации у молодых – небоскребы "Москва-Сити", гостиница "Националь" и особняк Спиридонова. Не отстает и каток ВДНХ, на котором 14 февраля поженятся две пары – он пользуется популярностью у влюбленных пар в день святого Валентина уже третий год подряд.

Так, Алина и Максим признались, что встретили друг друга на льду – значит, такова была судьба. Мужчина дает бесплатные уроки по фигурному катанию для детей из малообеспеченных семей в Северном Тушине – а Мария училась у него мастерству.

"Регистрация брака на катке нам показалась заманчивым предложением. Повеяло романтикой: ледовая арена как чистый лист, с которого мы и будем начинать историю нашей совместной жизни", – объяснил счастливый Максим.

В 2022 году в необычных местах прошла четверть торжественных церемоний. Всего в 2022-м было создано более 100 тыс. семей – это рекорд за 105 лет и всю историю столичного загса. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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