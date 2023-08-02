Собянин учредил знак отличия за вклад в развитие физической культуры и спорта Москвы

Собянин учредил знак отличия за вклад в развитие физической культуры и спорта Москвы
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Помимо медали, награжденные получат денежную премию

В столице учрежден знак отличия "За развитие московского спорта". Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, подписав соответствующее постановление правительства Москвы.

В 2023 году в столице отмечают 100-летие московского спорта. К этой дате власти города учредили новый знак отличия, которым будут награждать граждан за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также спортивной инфраструктуры в Москве.

Знак отличия будет выполнен в форме круга диаметром 32 мм с двойным выпуклым бортиком с обеих сторон из металлов золотистого и серебристого цветов. На аверсе (лицевой стороне) будет изображение святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея, и рельефная надпись "За развитие московского спорта". На реверсе (оборотной стороне) поместят надпись "Правительство Москвы".

Фото: mos.ru

Помимо памятного знака, награжденные получат денежную премию в размере 100 тыс.рублей, уточняет mos.ru.

Ранее столичная компания, производящая снаряжение для спорта и туризма, вошла в число победителей конкурса перспективных российских брендов.   

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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