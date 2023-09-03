Россиянам озвучили срок по укреплению рубля

Другой вопрос в том, кто будет его укреплять

Для стабилизации внутреннего финансового рынка компетентные органы должны вводить валютные ограничения, считает аналитик Владимир Григорьев. Специалист полагает, что такими же методами можно добиться укрепления национальной валюты, которая продолжает падать неуклонно вниз.

Повальное падение рубля, напомнил Григорьев, длится с марта 2022 года. Тогда Центробанк смог оперативно стабилизировать ситуацию благодаря валютным ограничениям, и рубль укрепился – на все ушло менее двух месяцев.

На этот раз, убежден экономист, действовать нужно аналогичными методами. Российская экономика имеет немало проблем – и рассчитывать на обыкновенное рыночное ценообразование национальной валюты невозможно.

"Стабилизация займет до трех месяцев. Если речь пойдет о других мерах – то до одного года", – указал финансовый аналитик.

Ранее эксперты рассказывали, как новость об обвале рубля отражается на настроениях россиян.