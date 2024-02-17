Россиян призвали следовать одному правилу при обращении с деньгами

Ситуация в стране оставляет желать лучшего

События на международной арене привели к тому, что экономическое положение в нашей стране заметно пошатнулось. Причин для сильной паники нет, однако многие ощущают, что денег стало не хватать, а цены в магазинах продолжают расти. Важным советом с россиянами поделился известный российский экономист Михаил Делягин.



Эксперт по финансам обратил внимание, что сегодня действительно остро стоит проблема материальной стабильности. На этом фоне Делягин призвал граждан уделить особое внимание формированию долгосрочных накоплений. На данный момент это будет самым правильным и грамотным решением в вопросе обращения с деньгами.



Эксперт подчеркнул, что сегодня не время совершать импульсивные покупки и баловать себя ненужными вещами. Многие уже скоро могут пожалеть, что вместо формирования подушки финансовой безопасности растратили свободные деньги на ненужные вещи.



Делягин предложил откладывать в кубышку как минимум 10% от ежемесячного дохода. Лучше, если эта сумма будет больше. По словам экономиста, самым надежным и правильным способом хранения денежных средств является банковская ячейка или депозит. А вот от вложений в сомнительные проекты, обещающие сверхприбыль, стоит отказаться – слишком велик риск потерять деньги.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, от каких купюр долларов и евро лучше избавиться.

