Экономист объяснил, почему россиянам не заработать на банковских вкладах

Инфляция "ставит крест" на этом пассивном заработке

Основной недостаток банковских вкладов заключается в невозможности покрыть реальную инфляцию. Поэтому нельзя их рассматривать как один из источников пассивного заработка, считает финансист Андрей Сироткин.

В России инфляция имеет значение, перешагнувшую однозначную цифру. Поэтому в лучшем случае клиенты, разместившие деньги на вкладах, смогут сохранить средства. В худшем – лишиться их. Ряд банков, к тому же предлагают процентную ставку по вкладам, которая гораздо ниже инфляции.

Однако, указал финансист, банковский вклад является надежным способом сберечь средства. При его открытии вы можете узнать точную сумму, которая будет у вас на счете к конкретной дате – даже в случае отзыва лицензии.

Специалист напомнил россиянам, как важно читать тексты договора и обращаться за уточнениями по поводу начисления процентов и выяснении полного перечня условий, предлагаемых банком. Всегда выясняйте конкретный размер дохода, который гарантирует банк по вкладу.

"Следует дублировать расчеты специалистов и проверять, насколько они были честны перед вами", – указал Сироткин.

Как пишет gazetametro.ru, на рынке недвижимости в России не слишком обнадеживающая ситуация для клиентов, ориентированных на покупку нового жилья. Стоимость одного "квадрата" на небольшие квартиры со студиями подскочила в цене на 16,5% – как утверждают эксперты, в первую очередь рынок страдает из-за высокой ключевой ставки ЦБ.