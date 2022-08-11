Провоцируют катастрофу: раскрыта цель новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Провоцируют катастрофу: раскрыта цель новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Станция подверглась массированной атаке

Сегодня, 11 августа, информационное пространство взорвали крайне тревожные новости. Вооруженные силы Украины снова обрушились с обстрелами на Запорожскую атомную электростанцию. Незалежные вояки бьют по крайне опасному объекту с правого берега Днепра. При этом, судя по всему, украинцы рассчитывают спровоцировать страшную катастрофу – уже названа цель, по которой метят вояки.

Так, сообщается, что киевский режим пытается разгромить бетонные хранилища атомной электростанции, на которых размещены тысячи тонн радиоактивных отходов. Очевидно, что если украинским военнослужащим удастся добиться поставленной цели, последствия могут быть самыми катастрофическими.

Известно, что обстрел ведется с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Удары наносятся с территорий, которые контролируются режимом Зеленского. Из-за массированной атаки сотрудникам атомной электростанции не удалось вовремя провести "пересменку". К счастью, инцидент обошелся без жертв.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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