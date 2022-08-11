"Не нужно иллюзий": глава Минобороны Украины выступил с громким заявлением о контрнаступлении ВСУ

"Не нужно иллюзий": глава Минобороны Украины выступил с громким заявлением о контрнаступлении ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Министр решил рассказать все, как есть

Ситуация на территории украинского государства остается одной из главных горячих точек мировой повестки. Незалежные пропагандисты выбрали тактику выдуманных побед, однако иногда высокопоставленные киевские представители раскрывают реальное положение дел. Так, честным прогнозом по поводу возможного контрнаступления ВСУ поделился глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.

Видный политический деятель подчеркнул, что в этом вопросе "иллюзии не нужны". Украине пора понять, каково реальное положение дел. Резников честно признался, что у местных вояк нет нужного вооружения и боеприпасов. Именно поэтому говорить о контратаке не приходится.

"Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем", – объявил министр, имея в виду, что украинским воякам не удастся переломить неумолимое продвижение российских бойцов.

При этом министр подчеркнул: киевский режим в восторге от того, что западные страны продолжают оказывать Украине военную поддержку. Незалежные все еще надеются подкопить силенки и "обрушиться" на российскую армию. Впрочем, тенденция в этом вопросе явно не на стороне украинских боевиков.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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