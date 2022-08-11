Тонко намекнули: немцы наглядно обозначили отношение к украинским беженцам

Тонко намекнули: немцы наглядно обозначили отношение к украинским беженцам
Фото: www.unsplash.com
Многим надоели гости из Незалежной

После старта специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса многие украинцы решили отправиться на территорию Европы и начать там новую "просвещенную" жизнь. Сначала беглецов встретили с распростертыми руками, однако наглое поведение некоторых незалежных серьезно изменило к ним отношение. Например, в Берлине стали расклеивать специальные наклейки на квартирах, в которых приютили украинцев.

Стоит отметить, что содержание картинок представляется весьма обидным для гостей с Украины. На наклейках размещен "пан без штанов". Сопровождающая надпись гласит, что в квартире живет беженец, который приехал сюда без визы и паразитирует в стране за счет налогоплательщиков.

По всей видимости, таким тонким образом некоторые жители Германии решили намекнуть украинцам, что им давно не рады в этой стране. Немцев раздражает, что многие гости из Незалежной не пытаются найти работу для того, чтобы самостоятельно обеспечивать свою жизнь. Некоторых вполне устраивает проживание за счет пособий, которые формируются из бюджета Германии.

Самих же немцев такое положение дел приводит в ярость. В ход пошла наглядная демонстрация своего мнения. На обидные для украинцев наклейки обратил внимание известный российский журналист Владимир Соловьев. Телеведущий разместил картинки на своей странице в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Приговор украинцу за смертельное ДТП шокировал американцев

Жители США поражены внезапной мягкостью суда

"Свободная охота": названа главная тактика российской авиации на Украине

Главная опасность - украинские ПВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей