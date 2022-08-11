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После старта специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса многие украинцы решили отправиться на территорию Европы и начать там новую "просвещенную" жизнь. Сначала беглецов встретили с распростертыми руками, однако наглое поведение некоторых незалежных серьезно изменило к ним отношение. Например, в Берлине стали расклеивать специальные наклейки на квартирах, в которых приютили украинцев.
Стоит отметить, что содержание картинок представляется весьма обидным для гостей с Украины. На наклейках размещен "пан без штанов". Сопровождающая надпись гласит, что в квартире живет беженец, который приехал сюда без визы и паразитирует в стране за счет налогоплательщиков.
По всей видимости, таким тонким образом некоторые жители Германии решили намекнуть украинцам, что им давно не рады в этой стране. Немцев раздражает, что многие гости из Незалежной не пытаются найти работу для того, чтобы самостоятельно обеспечивать свою жизнь. Некоторых вполне устраивает проживание за счет пособий, которые формируются из бюджета Германии.
Самих же немцев такое положение дел приводит в ярость. В ход пошла наглядная демонстрация своего мнения. На обидные для украинцев наклейки обратил внимание известный российский журналист Владимир Соловьев. Телеведущий разместил картинки на своей странице в социальных сетях.
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