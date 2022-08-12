Зеленский готов превратить Запорожскую АЭС в Чернобыль-2

Зеленский готов превратить Запорожскую АЭС в Чернобыль-2
Andrei Solomonov/www.globallookpress.com
Киев готов сорвать референдум в освобожденных областях любой ценой

Вооруженные силы Российской Федерации охраняют Запорожскую атомную энергостанцию, защищая ее от атаки со стороны ВСУ. Если российские войска покинут объект, противник начнет устраивать провокационные действия, которые точно спровоцируют тяжелейшую техногенную катастрофу. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат указал, что мир уже смог понять, как далеко готово зайти политическое руководство Украины в своих действиях – речь идет о возможном использовании объектов ядерного содержания в военных целях. Российские войска обеспечивают охрану ЗАЭС для техногенной безопасности. Сама же станция оносится к гражданской инфраструктуре, передает телеканал "360".

В случае ядерной катастрофы ответственность будет лежать на коллективном Западе, спонсирующем Киев. По мере увеличения обстрелов со стороны ВСУ такая вероятность будет лишь расти и достигнет уровня чернобыльской катастрофы 36-летней давности, указывает URA.ru.

Небензя отметил, что киевская администрация пользуется неограниченными полномочиями с позволения коллективного Запада – он и подарил украинским властям карт-бланш, передает "Свободная Пресса".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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