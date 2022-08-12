Немедленно: Украина требует от Европы 8 миллиардов евро

Немедленно: Украина требует от Европы 8 миллиардов евро
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
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И больше военной помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется значительная финансовая помощь от коллективного Запада, которая должна выделяться без различного рода блокировок под разными предлогами.

В августе президент Украины обвинял Европейский союз в искусственном задержании транша в 8 миллиардов евро. А в офисе главы государства в тот момент заявили, что инициатором задержки финансовой помощи выступает конкретно Берлин. Правительство ФРГ, однако, такие обвинения отвергает, отмечает телеканал "360".

Позднее Зеленский заявил, что ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины доходит до 5 млрд. И Германии необходимо в срочном порядке "исправить пробему", отказавшись от "бюрократических блокировок", перелает РИА ФАН.

Вместе с тем Зеленский потребовал от западных коллег наращивания поставок военной помощи.

В конце весны ЕК предложила Украине пакет помощи на 9 млд, до Киева дошел лишь один миллиард.

Ранее мы писали, что "Укртранснафта" прекратила прокачку нефти по южной нити "Дружбы" в страны южной Европы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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