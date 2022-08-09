Российская сторона не смогла заплатить за транзит

Украинская государственная компания "Укртранснафта" прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба". Транзит топлива прекратился еще 4 августа в 6 утра мск, передает РИА "Новости".

Прокачка нефти прекратилась в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, при этом поставки через Белоруссию в сторону Польши и Германии продолжаются до сих пор, подтвердил новость советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

В российской компании пояснили, что украинская сторона соглашается предоставлять транзитные мощности только в случае их 100% предоплаты. "Транснефть" платеж внесла через российский банк "Газпрома", однако средства вернулись обратно на расчетный счет. Как пояснили в банковской организации, транзакция не прошла из-за вступления в силу седьмого пакета санкций ЕС.

После отсутствия платежа "Укртранснафта" прекратила прокачку нефти в юном направлении. Об этой ситуации российская организация уже уведомила Минэнерго РФ, российских грузоотправителей и украинскую компанию.