Украина внепланово остановила прокачку российской нефти в Европу

Украина внепланово остановила прокачку российской нефти в Европу
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com
Российская сторона не смогла заплатить за транзит

Украинская государственная компания "Укртранснафта" прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба". Транзит топлива прекратился еще 4 августа в 6 утра мск, передает РИА "Новости". 

Прокачка нефти прекратилась в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, при этом поставки через Белоруссию в сторону Польши и Германии продолжаются до сих пор, подтвердил новость советник президента "Транснефти" Игорь Демин. 

В российской компании пояснили, что украинская сторона соглашается предоставлять транзитные мощности только в случае их 100% предоплаты. "Транснефть" платеж внесла через российский банк "Газпрома", однако средства вернулись обратно на расчетный счет. Как пояснили в банковской организации, транзакция не прошла из-за вступления в силу седьмого пакета санкций ЕС. 

После отсутствия платежа "Укртранснафта" прекратила прокачку нефти в юном направлении. Об этой ситуации российская организация уже уведомила Минэнерго РФ, российских грузоотправителей и украинскую компанию. 

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