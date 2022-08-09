Украинские политики активно разгоняли тему готовящегося "удара" по городу

На протяжении последних недель представители украинского государства постоянно заявляли о том, что в самое ближайшее время по освобожденной Херсонской области будет нанесен "сокрушительный удар". С неожиданным заявлением на этот счет выступил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.



Стоит отметить, что российские эксперты изначально весьма скептически оценивали шансы Вооруженных сил Украины провести контрнаступление. В целом, ситуация в незалежных войсках оставляет желать лучшего. Теперь же Подоляк практически открыто подтвердил склонность представителей киевского режима к пустословию.

Высокопоставленный украинец прямо объявил, что бесконечные обещания о контрударе были всего лишь частью информационно-психологической операции, направленной на подрыв боевого духа российских бойцов. Таким образом украинские пропагандисты пытались (весьма тщетно) запугать наших военных.

Подоляк считает, что киевскому режиму удается виртуозно вести "креативную войну". При этом частью такой стратегии являются выдуманные заявления о "победах" ВСУ и пустые угрозы. Так, украинские пропагандисты долго рассказывали о мифическом стягивании военной техники к Херсонской области и "неминуемом" контрнаступлении. Как и многие высказывания Киева, эти угрозы вряд ли будут подтверждены делом.