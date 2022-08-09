"Новое рабство": экс-президент Чехии разгромил позицию Запада по Украине

"Новое рабство": экс-президент Чехии разгромил позицию Запада по Украине
Вацлав Клаус. Фото: Michaela Rihova/CTK/www.globallookpress.com
Европейские деятели начинают иначе смотреть на ситуацию

Конфликт на территории украинского государства остается одной из главных мировых повесток. С важным заявлением на этот счет выступил видный чешский политический деятель, бывший главнокомандующий этой страны Вацлав Клаус. Экс-президент резко раскритиковал поведение коллективного Запада.

Политик подчеркнул, что главы западных государств предпочитают освещать ситуацию, разворачивающуюся на территории Незалежной, только с выгодных ему позиций. При этом западные деятели игнорируют важнейшие вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы уяснить истоки кризисной ситуации.

"Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине – путь к новому рабству и несвободе", – отрезал бывший президент чешского государства.

Клаус подчеркнул, что западная коалиция намеренно проигнорировала опасения Российской Федерации о приближении военного блока к границам страны. Такое однобокое и откровенно антироссийское поведение чрезвычайно опасно, ситуация на Украине должна освещаться без предвзятости, заметил экс-президент.

Источник: iDnes.cz ✓ Надежный источник
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