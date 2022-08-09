Европейские деятели начинают иначе смотреть на ситуацию

Конфликт на территории украинского государства остается одной из главных мировых повесток. С важным заявлением на этот счет выступил видный чешский политический деятель, бывший главнокомандующий этой страны Вацлав Клаус. Экс-президент резко раскритиковал поведение коллективного Запада.



Политик подчеркнул, что главы западных государств предпочитают освещать ситуацию, разворачивающуюся на территории Незалежной, только с выгодных ему позиций. При этом западные деятели игнорируют важнейшие вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы уяснить истоки кризисной ситуации.

"Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине – путь к новому рабству и несвободе", – отрезал бывший президент чешского государства.

Клаус подчеркнул, что западная коалиция намеренно проигнорировала опасения Российской Федерации о приближении военного блока к границам страны. Такое однобокое и откровенно антироссийское поведение чрезвычайно опасно, ситуация на Украине должна освещаться без предвзятости, заметил экс-президент.