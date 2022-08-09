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После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса многие украинцы решили покинуть родное государство и попытать счастье на территории Европы. Однако европейские страны не долго строили из себя гостеприимных хозяев, достаточно быстро условия жизни украинских беженцев стали ухудшаться. Так, недавно выяснилось, что бежавшим в Польшу незалежным пришлось столкнуться с очередным испытанием.
Стало известно, что украинцам, которые нашли приют на территории общежития одного из университетов Кракова, вскоре придется покинуть здание и фактически остаться без крыши над головой.
Известно, что на территории общежития проживают 163 выходца с Украины, среди них 70 детей. Как объяснили в университете, такая неприятная ситуация сложилась в связи с тем, что год назад здания общежития были проданы другому владельцу. В связи с этим пребывание беженцев там больше невозможно.
Впрочем, самим выселенцам жесткое решение объяснили тем, что власти перестали выдавать деньги на их проживание. Украинцы обязаны покинуть общежитие до конца текущего месяца.
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