Чиновница повела себя слишком весело в стране

Совместное фото главы Министерства внутренних дел Германии Нэнси Файзер с мэром Виталием Кличко в Киеве возмутило многих – как в ФРГ, так и на Украине. Чиновницу засняли с бокалом игристого в непринужденной обстановке, высокопоставленные лица даже заигрывали с фотографом, улыбаясь на камеру. После череды критики Файзер пришлось за такое поведение извиниться, передает Die Welt.

Глава МВД уверяет, что сожалеет о сделанной фотографии.

"Вечером нас пригласили к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он", – пояснила она.

Вся неуместность, по ее словам, заключается лишь в том, что она приехала из страны, в которой не ведется никаких боевых действий. При этом атмосфера в столице прекрасно отражается на фото – люди продолжают жить, ходить по магазинам, барам и кафе, сообщает телеканал "360".

Сейчас бы, уверяет Файзер, она не стала бы делать подобный снимок, поскольку поняла всю неуместность ситуации.