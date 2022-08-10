Глава назвал точку, где закончится противостояние

После серии взрывов в Крыму украинский лидер Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о полуострове. По его мнению, мир допустил ошибку, когда не стал серьезно реагировать на "оккупацию" региона Россией. Речь президента опубликована в его Telegram.

Зеленский полагает, что наступление российской армии на Украину началось еще в 2014 году после присоединения Крыма к территории России. Однако, несмотря на все, полуостров остается украинским, и украинцы никогда от него не откажутся.

Президент заявил, что Москва, "захватив" Крым, сделала его одним из самых опасных мест в Европе. Противостояние между странами должно завершиться именно возвращением полуострова обратно Украине.

"Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма", – отметил он.

Украинский лидер завил, что власти поддержат всех, кто будет заниматься "освобождением" украинских территорий от российской армии – ВСУ, разведку и диверсантов. Киев, в свою очередь, уже приготовил программы по модернизации Крыма после того, как остров снова станет частью Украины.