Зеленский пригрозил России завершить конфликт на ее территории

Зеленский пригрозил России завершить конфликт на ее территории
Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава назвал точку, где закончится противостояние

После серии взрывов в Крыму украинский лидер Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о полуострове. По его мнению, мир допустил ошибку, когда не стал серьезно реагировать на "оккупацию" региона Россией. Речь президента опубликована в его Telegram.

Зеленский полагает, что наступление российской армии на Украину началось еще в 2014 году после присоединения Крыма к территории России. Однако, несмотря на все, полуостров остается украинским, и украинцы никогда от него не откажутся. 

Президент заявил, что Москва, "захватив" Крым, сделала его одним из самых опасных мест в Европе. Противостояние между странами должно завершиться именно возвращением полуострова обратно Украине.

"Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма", – отметил он.

Украинский лидер завил, что власти поддержат всех, кто будет заниматься "освобождением" украинских территорий от российской армии – ВСУ, разведку и диверсантов. Киев, в свою очередь, уже приготовил программы по модернизации Крыма после того, как остров снова станет частью Украины. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Киеве раскрыли неожиданную цель "контрнаступления" на Херсон

Украинские политики активно разгоняли тему готовящегося "удара" по городу

"Садись, двойка": Захарова врезала эстонскому премьеру-русофобке

В Москве привыкли к заявлениям за гранью разумного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей