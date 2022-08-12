Продвижение идет не стакилометровыми шагами, но с минимальными потерями

Несмотря на то, что попытки российских войск выбить противника из Артемовска пока что не дают полного результата (ВСУ плотно засели на позиции), местное население сообщает, что артиллерия фактически круглые сутки бьет по украинским силам вдоль всей фронтовой линии. Об этом заявил военный эксперт, журналист Борис Рожин.

На постоянной основа российская артиллеия атакует противника, нанося удары преимущественно по скоплению живой силы и бронетехники. В итоге Киев теряет силы и бросает на передовую резервистов для срочного компенсирования потерь в ожидании подкрепления, которое должно "залатать" фронт.

У российской стороны имеется огневое преимущество – ставка делается на уничтожение личного состава и военной техники ВСУ. Постепенно удается провигаться вперед из-за перемалывания противника.

Основное преимущество такой тактики заключается в том, что собственные потери удается свести к минимуму. Июль стал для российских войск самым минимальным с точки зрения военных потерь. У противника же складывается совершенно иная ситуация.

Стратегические изменения налицо. Хотя глубокие прорывы обеспечить не удается, постепенно союзные силы продвигаются вперед.

А недавно заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал о тактике российской авиации в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО.