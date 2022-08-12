По Зеленскому уже плачет трибунал- Медведев

По Зеленскому уже плачет трибунал- Медведев
Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/www.globallookpress.com
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Будущее главы Незалежной незавидно, считает политик

Зампред главы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что политическое будущее Владимира Зеленского завершится для последнего бесславным концом: либо судебным процессом на международном уровне, либо возвращением к актерскому ремеслу на второплановые роли в комедийных шоу.

Ранее Медведев отправился с визитом в Луганскую Народную республику, встретившись с лидерами ЛДНР, уточняет RT. После совещания, посвященного сфере безопасности на территории донбасских республик, политик ответил на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон, рассказав, каким видит дальнейшее будущего действующего президента Украины.

"Трибунал или возврат в комедийное шоу", – лаконично ответил зампред Совета безопасности.

А не так давно Медведев показал карту "будущей Украины", от которой осталось всего лишь две области.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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