Страна с единственной областью: Медведев показал карту с будущей Украиной

Страна с единственной областью: Медведев показал карту с будущей Украиной
Дмитрий Медведев. Фото: Timo Heikkala/www.globallookpress.com
Незалежная будет поглощена соседями

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в социальных сетях, показав, какой окажется Украина после специальной операции. Пост – коллаж из двух фотографий. На первом – карта Украины в представлении Владимира Зеленского, на втором – политическая карта Восточной Европы в представлении западных аналитиков.

Госслужащий заявил, что первая карта Украины, где ее территории занимают границы до 2014 года, существует лишь в голове у Зеленского, который "пострадал от психотропных веществ".

На втором же изображении от Украины осталась Киевская область – восток же находится за Россией, западные регионы прибрали к рукам и разделили между собой Румыния и Польша.

Ранее Медведев назвал представителей коллективного Запада "политическими импотентами" за позицию по Украине. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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