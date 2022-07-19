"Политические импотенты": Медведев жестко прошелся по устроившим "трухлявый хаос" на Украине

"Политические импотенты": Медведев жестко прошелся по устроившим "трухлявый хаос" на Украине
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зампред Совбеза не стал стесняться в выражениях

В последнее время бывший российский лидер Дмитрий Медведев занимает очень жесткую позицию по отношению к европейским и заокеанским русофобам. На этот раз политик решил строго высказаться по поводу ситуации с поставками оружия на Украину.

Медведев подчеркнул, что накачивание Незалежной вооружением осуществляется в интересах преступных структур.

"Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения", – написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что устроенный "трухлявых хаос" на Украине не останавливает поставки оружия, которое, очевидно, будет позже реализовано по серым схемам.

Как пояснил политик, главное, что интересует кукловодов происходящего – это бесконечные потоки "бабла, которое, как известно, не пахнет ни порохом , ни трупами". При этом очевидно, что смертоносное оружие будет передано в третьи страны и попадет в руки преступников.

При этом Медведев подчеркнул, что Россия в любом случае одержит победу и добьется мира на своих условиях.

"А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", – жестко резюмировал Медведев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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