На фронт могли бы отправить "Армату" и "Охотников"

Уже шестой месяц на территории украинской государства поэтапно и успешно проводится спецоперация по защите мирных жителей Донбасса. Однако пока российские войска отказываются применять самые мощные виды вооружения, которые есть в их распоряжении. Почему ситуация складывается таким образом, объяснил опытный военный эксперт Алексей Леонков.



Специалист напомнил, что у России есть современное мощнейшее оружие, которое могло бы внести серьезные перемены в ход ведения спецоперации и ускорить ее темпы. В частности, речь идет о нашумевшем танке Т-14 "Армата". Леонков назвал эту боевую машину главным военным козырем Москвы. Кроме того, мы пока не используем высокоэффективные дроны "Охотник", "Иноходец" и "Альтиус", отмечает РИА ФАН.

Леонков пояснил, что причина достаточно проста: самое мощное оружие российская армия оставила "на сладенькое". Плюс к этому, Москва понимает, что Вашингтон внимательно следит за проведением нашей специальной операции и с радостью изучит действие русского оружия на чужом поле.

Именно поэтому вместо современного "Тор-М2", Россия бьет более старой модификацией "Тор-М1". Пока наши военные стреляют из "Бук-М2", хотя на вооружении уже стоит "Бук-М3". Раскрывать все карты и наглядно показывать американцам, какое у нас есть оружие, пока не стоит, передает слова эксперта интернет-издание "Общественная служба новостей".

К слову, ранее стало известно, что Россия подключила к спецоперации новейшее оружие.