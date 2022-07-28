Каир расторг заключенные ранее контракты

В последние дни весь мир обсуждает заключение так называемой "продуктовой сделки" по украинскому зерну. На этом фоне любопытным представляется неожиданный шаг Египта. Как стало известно журналистам, Каир отказался от подписанных с Киевом контрактов на приобретение 240 тысяч тонн украинской пшеницы.



По крайней мере, с соответствующим заявлением выступает авторитетное издание Reuters. Впрочем, по традиции, журналисты не стали раскрывать свои "осведомленные" источники.

Речь идет о контрактах, которые были заключены еще в конце прошлого года. Из-за последних событий продовольствие так и не прибыло в Египет, поэтому местные власти решили расторгнуть сделку, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Сообщается, что египетское руководство освободило от обязательств по договорам местные компании, которые ранее закупили зерно, передает RT. Известно, что за каждую тонну африканская страна заплатила от 346 до 360 долларов, однако зерно так и не увидела.

К слову, ранее в западной прессе объявили, что экономическая "ловушка Путина" на Украине застала Запад врасплох.