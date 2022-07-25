"Ловушка Путина" на Украине застала Запад врасплох

"Ловушка Путина" на Украине застала Запад врасплох
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежды европейцев победить Москву провалились

Ситуация на территории украинского государства оказала колоссальное влияние на все мировое пространство. Изначально коллективный Запад всеми силами старался втянуть Россию в конфликт, так как рассчитывал таким образом ослабить ее. Однако ситуация развернулась по совсем другому сценарию. Как отметил известный американский журналист Александр Марковский, все западное сообщество в итоге угодило в так называемую "ловушку Путина".

Зарубежный эксперт отметил, что российские власти всегда просчитывают шаги своих оппонентов на несколько ходов вперед. Такой стратегический подход к ситуации позволил Москве выйти победительницей из кризисной ситуации.

"Ловушкой Путина" Марковский называет ситуацию на энергетическом рынке. Изначально западные государства рассчитывали за счет жестких санкций нанести непоправимый урон нашей стране, однако в итоге сами угодили в фактически безвыходную ситуацию. А Россия тем временем добилась профицита бюджета.

Более того, Украина стала "гигантской воронкой для Запада", которая засасывает огромные экономические и военные ресурсы европейцев. Таким образом, западные страны жестоко поплатились за свое желание в очередной раз дестабилизировать ситуацию на международной арене.

Источник: American Thinker ✓ Надежный источник
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