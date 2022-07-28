Хитрые манипуляции Варшавы не остались незамеченными

Все внимание международной общественности продолжает быть прикованным к ситуации в Незалежной. Пособники украинцев стараются максимально поддержать киевский режим и иногда готовы пренебречь собственными интересами. Так, в СМИ появилась информация, что Варшава решила перегнать мощные танки с Калининградского направления в Незалежную.



Речь идет о танках РТ-91. Сообщается, что эти боевые машины поступают в распоряжении украинских боевиков из 16-й механизированной дивизии Войска Польского. При этом основные силы этой дивизии должны контролировать ситуацию на Калининградском направлении.

Варшава надеется сохранить свой маневр в тайне и поэтому обратилась с просьбой к простым полякам. Так, граждан попросили не снимать боевую технику на улицах и не размещать соответствующие материалы в социальных сетях.

Аналитики информационного портала "Русвесна" отметили, что благодаря такому ходу уже в ближайшее время на Калининградском направлении у поляков не останется ни одного танка.

Стоит отметить, что события на Украине вносят серьезный раскол в единство Европы и даже отдельных стран. Так, в прессе появилась информация о том, что из-за киевского кризиса Германия снова раскололась на Восточную и Западную, передает телеканал "360".