Дипломат объяснила подозрительную активность на Западе

В семействе Зеленских наступили серьезные перемены. Находящаяся в относительной тени супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена стала проявлять политическую активность. На любопытные тенденции обратила внимание официальная представительница российского МИД Мария Захарова.



Так, недавно госпожа Зеленская обратилась с неожиданным требованием к конгрессу США. Первая леди Незалежной потребовала у американцев системы противовоздушной обороны. При этом жены главнокомандующих редко позволяют себе подобные выходки.

В чем здесь дело, объяснила Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что западные кураторы киевского режима приняли решение изменить тактику и собираются раскручивать новый женский образ Украины. Такие перемены потребовались на фоне того, что сам Зеленский безумно надоел европейским жителям, которые уже никак его не воспринимают.

"Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух", – пояснила Захарова.

Дипломат с иронией отметила, что теперь в западной прессе активно падают новое блюдо под названием "Зеленский под Еленой".