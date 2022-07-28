Для Киева на войне хороши все средства

Вооруженные силы Украины используют противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток", чтобы нанести максимальные физические увечья жителям Донецкой Народной республики, которые отказались жить под гнетом Киева – за это им и мстят самым жестоким образом. Об этом рассказал бывший заместитель командира спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

По словам ветерана, "Лепесток" отрывает человеку конечность. Фактически, такими действиями ВСУ дает понять, что намерены превратить освобожденную от киевской власти территорию максимально непригодной для жизни – с населением, которое пострадает физически.

"Что еще тут добавить – применяют мины-ловушки из-за своей непомерной злости. Для них ничего святого не существует, – заявил ветеран.

Ранее штаб обороны Донецкой Народной республики сообщил о применениии украинскими силами запрещенных противопехотных мин. Однако в 2005 году Киев ратифицировал Оттавскую конвенцию, которая устанавливает запрет на применение и производство указанного вида вооружения.

А недавно Гончаров рассказал, как российская разведка получает информацию о происходящем внутри ВСУ от своей агентуры.