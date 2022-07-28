Киев требует удалить публикацию

Известное итальянкое издание La Repubblica опубликовало материал о досуге детей украинской элиты, которые ни в чем себе не отказывают. Впоследствии Киев потребовал удалить материал. В статье говорилось, что от конфликта, главным образом, устали те, кто предпочитает в нем не принимать участие.

"Голубой бассейн, апероль со льдом", – пишет автор материала Паоло Брера.

Один из вашибал ночного клуба в Киеве говорит, что молодежь таким образом пытается забыть о военном конфликте, который происходит в стране.

"Шезлонги на пляже Днепра, матрасы разных цветов и утомленные вздохи с бокалом Просекко. На улице припаркован военный внедорожник – а в нем отдыхают парни в гавайских рубашках. Охранник рассказал, что недавно в клубе вечером собралось пять сотен человек. В Киеве до сих пор кипит жизнь ночного города – хотя это частные вечеринки. Гривны текут рекой, льется шампанское", – говорится в материале.

Ряд изданий также утверждают, что в Николаеве задержали одну пару, которая публично занималась сексом – в бассейне.