Враг исхитряется: почему Россия не может лишить Украину поставок оружия

Враг исхитряется: почему Россия не может лишить Украину поставок оружия
Cpl. Colton Garrett/www.globallookpress.com
"В паритетной борьбе" Киев умудряется доставить дошедшие единицы техники

Российская Федерация не может добиться полного прекращения поставок западной военной помощи, поступаемой для Вооруженых сил Украины. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Алексей Леонков, назвавший причины такого развития ситуации. 

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Соединенные Штаты с союзниками готовят для ВСУ отправку нескольких десятков РСЗО HIMARS с MLRS.

Как указал Леонков, полностью пресечь поставки от западных "доноров" у российских войск не выходит, хотя вооруженные силы РФ этим занимаются на постоянной основе. Противник не стоит на месте и выстраивает свою логистику таким способом, чтобы остатки дошли до тыла.

"Поэтому можно говорить о своего рода паритетной борьбе, которую по большому счету все же Украина проигрывает. Тех огневых средств, которые постоянно выпрашивает Зеленский у коллективного Запада, явно недостаточно для масштабных операций", – высказался специалист.

Ранее глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что осенью может состояться рассмотрение интеграции новых территорий в состав Российкой Федерации, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Хотя до этого ряд чиновников и политологов утверждает, что присоединение к РФ освобожденных от Украины территорий неизбежно.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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