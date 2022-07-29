Десятки погибших: ВСУ разбомбили тюрьму с плененными азовцами*

Десятки погибших: ВСУ разбомбили тюрьму с плененными азовцами*
Фото: www.unsplash.com
Силовики выбрали странную цель для удара

Сегодня, 29 июля, произошел прелюбопытный инцидент. Украинские силовики нанесли мощный удар по тюрьме в Еленовке (Донецкая Народная Республика), где держали взятых в плен азовцев*. Такая странная цель для нападения привела к массовой гибели среди украинских пленных.

В результате удара погибли не менее 40 человек. 130 человек получили ранения различной степени тяжести. Как сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, удар был нанесен точно по бараку с пленными. При этом известно, что там находились сдавшиеся вояки запрещенного нацформирования "Азов"*. Таким образом, украинские силовики сами расстреляли своих же боевиков.

Безсонов сообщил, что сейчас люди продолжают разбирать завалы, число погибших и жертв может увеличиться. По мнению высокопоставленного представителя молодой республики, таким образом киевский режим решил "скинуть не нужный балласт". Теперь бойцам придется еще и защищать "этих ублюдков от обстрела", посетовал Безсонов.

*организация запрещена в России

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Почему США отказались от мирового лидерства: политолог объяснил на простом примере

Белый дом больше никто не слушает

"Безнадежно протух": Захарова выступила с неожиданным заявлением о жене Зеленского

Дипломат объяснила подозрительную активность на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей