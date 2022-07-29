Силовики выбрали странную цель для удара

Сегодня, 29 июля, произошел прелюбопытный инцидент. Украинские силовики нанесли мощный удар по тюрьме в Еленовке (Донецкая Народная Республика), где держали взятых в плен азовцев*. Такая странная цель для нападения привела к массовой гибели среди украинских пленных.



В результате удара погибли не менее 40 человек. 130 человек получили ранения различной степени тяжести. Как сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, удар был нанесен точно по бараку с пленными. При этом известно, что там находились сдавшиеся вояки запрещенного нацформирования "Азов"*. Таким образом, украинские силовики сами расстреляли своих же боевиков.

Безсонов сообщил, что сейчас люди продолжают разбирать завалы, число погибших и жертв может увеличиться. По мнению высокопоставленного представителя молодой республики, таким образом киевский режим решил "скинуть не нужный балласт". Теперь бойцам придется еще и защищать "этих ублюдков от обстрела", посетовал Безсонов.

*организация запрещена в России