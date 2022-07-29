Когда российская армия начнет спецоперацию "по-настоящему"

Когда российская армия начнет спецоперацию "по-настоящему"
Фото: www.unsplash.com
Россия пока не наносит удары по центрам принятия решений

Российская специальная военная операция по защите мирных жителей двух республик Донбасса длится уже несколько месяцев. Главной целью нашего военного командования является сохранение жизней мирных жителей и максимально щадящее продвижение. Однако ситуация может кардинально измениться.

При этом, по мнению некоторых экспертов, такое аккуратное поведение на территории противника в какой-то момент может негативно повлиять на поддержку среди российского общества. Такую мысль высказал известный российский политолог Сергей Марков. Впрочем, очевидно, что гуманное поведение Москвы даже в отношении отъявленных боевиков вызывает гордость и симпатию у жителей России: "мы – не такие, как они".

По мнению экспертов информационного портала "Русская весна", существенные перемены в стиле ведения боевых действий могут наступить в результате неадекватного поведения Вооруженных сил Украины. Специалисты отметили, что сейчас главной загвоздкой является Авдеевка, по которой сложно наносить удары из-за находящегося там завода с запасами ядохимикатов.

Тем временем, киевский режим продолжает вести себя как террористическая организация. Сегодня, 29 июля, стало известно, что диверсанты с Украины планировали устроить теракт в Липецкой области, сообщает "Пятый канал".

Источник: Rusvesna ✓ Надежный источник
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