ВСУ уничтожили десятки своих сослуживцев ракетным ударом: видео

ВСУ уничтожили десятки своих сослуживцев ракетным ударом: видео
Cover Images/www.globallookpress.com
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Еще 75 пострадали

Видео с обстрелом одной из колонии с пленными на территории Донецкой Народной республики, оказалось в Сети. Согласно приведенным данным, удар был нанесен украинской стороной c помощью РСЗО.

От самого помещения в результате обстрела практически ничего не осталось. В настоящий момент погибшими считаются пятьдесят три человека, передает  "Пятый канал".

Как отмечает источник, удар нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, предоставленных американской стороной вооруженным силам Украины.

В Министерстве обороны Российской Федерации указали, что ночью, 29 июля, удар был произведен по следственному изолятору у Еленовки в ДНР. В учреждении также содержались боевики нацбата "Азов"*.

Ранения получили порядка 74 военнопленных, а также восемь сотрудников изолятора.

*запрещено в РФ
Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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