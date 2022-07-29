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Видео с обстрелом одной из колонии с пленными на территории Донецкой Народной республики, оказалось в Сети. Согласно приведенным данным, удар был нанесен украинской стороной c помощью РСЗО.
От самого помещения в результате обстрела практически ничего не осталось. В настоящий момент погибшими считаются пятьдесят три человека, передает "Пятый канал".
Как отмечает источник, удар нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, предоставленных американской стороной вооруженным силам Украины.
В Министерстве обороны Российской Федерации указали, что ночью, 29 июля, удар был произведен по следственному изолятору у Еленовки в ДНР. В учреждении также содержались боевики нацбата "Азов"*.
Ранения получили порядка 74 военнопленных, а также восемь сотрудников изолятора.
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