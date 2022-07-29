Конец диктатора: куда побежит Зеленский после спецоперации

Конец диктатора: куда побежит Зеленский после спецоперации
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
Союзники обещали помочь - но только за хорошее поведение

После завершения специальной операции на Украине у действующего президента страны Владимира Зеленского останется не так много вариантов для дальнейшего существования: или показательный суд в России, или вилла в штате Флорида, если будет хорошо себя вести перед американцами. Такого мнения придерживается политолог Владимир Брутер. 

Однако на защиту Штатов Зеленский может рассчитывать, если продолжит действовать в рамках "линии коллективного Вашингтона". В свое время президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхьеу также бежал из страны на Запад после победы северян (и вывез в Америку большую часть запасов государственного золота).

Пока спецоперация идет полным ходом, будущее Зеленского для прогнозов остается туманным. Однако, уверен эксперт, если тот вздумает огорчать Штаты, однажды в двери к украинскому лидеру постучится российская юстиция.

А "наполеоновские планы" украинского лидера по захвату всего юга страны оценил обозреватель Виктор Баранец, заявивший, что Зеленский наплевал на всякую секретность и выдал планы целой армии, передает "Радио 1".

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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