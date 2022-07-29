Продлевате агонию Киева: Лавров обратился к Белому дому

Продлевате агонию Киева: Лавров обратился к Белому дому
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Неизбежное можно лишь отсрочить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, что западная сторона лишь затягивает конфликт на территории Украины, предоставляя вооруженным силам Незалежной вооружение.

В частности, министр указал, что поставки военной помощи не только повышают вероятность эскалации, но и продлевают "агонию" действующего политического руководства Украины в лице Владимира Зеленского и его администрации.

Вместе с тем Лавров заявил, что российские войска неукоснительно соблюдают международное право, в освобожденных территориях российская сторона налаживает системную работу, направленную на скорейшее возвращение местного населения к мирной жизни.

Ранее Лавров осадил Макрона за неосторожные слова об африканских странах.

Тем временем американские аналитические круги призывают Белый дом наладить каналы связи с Россией, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
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