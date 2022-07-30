"В ожидании чуда": в США не верят в способность Украины захватить Херсон

"В ожидании чуда": в США не верят в способность Украины захватить Херсон
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Киев уже не в том состоянии

Задача отбить Херсонщину для Киева совершенно невыполнима – текущий уровень вооруженных сил Украины к этому не располагает. Такого мнения придерживавется экс-подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в 19Fortyfive.

В июле глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что получил от Зеленского приказ формирования "миллионной армии" для "освобождения" южных регионов страны. Громкие заявления затем последовали от украинских чиновников: политическое руководство заявило, что возьмет под контроль Херсонскую область уже к сентябрю.

Однако для Украины, которая несет, по данным самого Киева, ежедневные потери в 1000 с лишним человек, эта задача невыполнима.

"Напротив, в стремлении к такому чуду Украина рискует понести еще большие потери и лишиться остатков техники – даже утратить контроль над территориями. Если Киев не готов бросить в жертву более миллиона человек, ВСУ не выбьют Россию из Херсона", – говорится в материале.

Ранее Дэвис заявил, что смена политических элит в ЕС приведет к тому, что Украина лишится военной помощи.

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
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