Известный украинский олигарх погиб от попадания ракеты ВСУ

Известный украинский олигарх погиб от попадания ракеты ВСУ
Ukrainian Defense Ministry/www.globallookpress.com
Снаряд рухнул прямо на особняк бизнесмена

Один из богатейших украинских предпринимателей, владелец аграрной компании "Нибулон" Алексей Ватадурский погиб на территории Николаева – согласно приведенным данным, в результате попадания в его дом зенитной ракеты, запущенной вооруженными силами Украины.

Как пишет Mash, олигарх из списка Firbes с состоянием в 450 миллионов долларов погиб у себя дома вместе с супругой.

По предварительной информации, ракета упала на особняк Ватадурских. Запуск же был произведен расчетом зенитно-ракетного комплекса С-300.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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