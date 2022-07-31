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Один из богатейших украинских предпринимателей, владелец аграрной компании "Нибулон" Алексей Ватадурский погиб на территории Николаева – согласно приведенным данным, в результате попадания в его дом зенитной ракеты, запущенной вооруженными силами Украины.
Как пишет Mash, олигарх из списка Firbes с состоянием в 450 миллионов долларов погиб у себя дома вместе с супругой.
По предварительной информации, ракета упала на особняк Ватадурских. Запуск же был произведен расчетом зенитно-ракетного комплекса С-300.
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