Снаряд рухнул прямо на особняк бизнесмена

Один из богатейших украинских предпринимателей, владелец аграрной компании "Нибулон" Алексей Ватадурский погиб на территории Николаева – согласно приведенным данным, в результате попадания в его дом зенитной ракеты, запущенной вооруженными силами Украины.

Как пишет Mash, олигарх из списка Firbes с состоянием в 450 миллионов долларов погиб у себя дома вместе с супругой.

По предварительной информации, ракета упала на особняк Ватадурских. Запуск же был произведен расчетом зенитно-ракетного комплекса С-300.